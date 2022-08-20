Tokat- Turhal kara yolunda öğle saatlerinde inşaat malzemesi taşıyan Duran Dağ (42) yönetimindeki 16 AFF 694 plakalı TIR'ın dorse lastiği sürtünme sonucu alev aldı. Sürücü durumu fark edince TIR'ı sağa çekip alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Bu sırada kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri de yardım için durdu. Ekiplerin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: DHA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TIR'da çıkan yangını, jandarma söndürdü - Son Dakika

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