TIR'da çıkan yangını, jandarma söndürdü - Son Dakika
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TIR'da çıkan yangını, jandarma söndürdü

20.08.2022 15:46
TIR'da çıkan yangını, jandarma söndürdü

TOKAT'ta sürtünme nedeniyle dorse lastiği alev alan TIR'daki yangın, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

TOKAT'ta sürtünme nedeniyle dorse lastiği alev alan TIR'daki yangın, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tokat- Turhal kara yolunda öğle saatlerinde inşaat malzemesi taşıyan Duran Dağ (42) yönetimindeki 16 AFF 694 plakalı TIR'ın dorse lastiği sürtünme sonucu alev aldı. Sürücü durumu fark edince TIR'ı sağa çekip alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Bu sırada kara yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri de yardım için durdu. Ekiplerin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın büyümeden söndürüldü.


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Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'da çıkan yangını, jandarma söndürdü - Son Dakika

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