Tokat'ta "Şuşa" kutlaması - Son Dakika

Tokat'ta "Şuşa" kutlaması

11.11.2020 03:01

- Tokat'ta "Şuşa" kutlaması Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar konvoy düzenleyerek Azerbaycan'ın Şuşa zaferini kutladı.

- Tokat'ta "Şuşa" kutlaması

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar konvoy düzenleyerek Azerbaycan'ın Şuşa zaferini kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurmasının ardından başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk ve Azerbaycan vatandaşları kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ise araçları ile konvoy düzenleyen vatandaşlar şehirde tur attı. Vatandaşlar araçlarında Azerbaycan ve Türkiye bayrakları salladı. Araç konvoyuna esnaf ve vatandaşlarda destek verdi. Kent ormanında sona eren konvoyda araçlardan 'Çırpınırdı Karadeniz" parçası sesleri yükseldi.

Tokat'ta Şuşa kutlaması
Tokat'ta Şuşa kutlaması
Tokat'ta Şuşa kutlaması
Tokat'ta Şuşa kutlaması

İlham Aliyev, Azerbaycan, Reşadiye, Tokat, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokat'ta 'Şuşa' kutlaması - Son Dakika


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