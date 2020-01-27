Tokat'ta suya yüzde 15 indirim - Son Dakika
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Tokat'ta suya yüzde 15 indirim

6 saat önce

Tokat Belediyesi meclis toplantısında içme suyuna yüzde 15 indirim yapıldı.

Tokat'ta suya yüzde 15 indirim, System.String[]

Tokat Belediyesi meclis toplantısında içme suyuna yüzde 15 indirim yapıldı.


Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde belediye meclis toplantısı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşmasına Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Başkan Eroğlu, su fiyatlarına yapılan indirime değinerek, "Toplantımızda meclis üyelerimizin oy birliği ile su tarifelerinde 1 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 15 indirim yapma kararı aldık. Kararın şehrimize Tokatlılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TOKAT

Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:27 Kaynak: İHA
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