Tokat'ta suya yüzde 15 indirim yapıldı - Son Dakika

Tokat Belediyesince içme suyuna yüzde 15 indirim yapıldı.



Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında sosyal tesislerde 2020 yılı Ocak ayı olağanüstü meclis toplantısı yapıldı.



Toplantıda 1 Haziran 2020'ye kadar içme suyu ücretlerinde yüzde 15 indirim yapılmasına karar verildi.



Oy birliği ile alınan karar kapsamında 1 Haziran'a kadar içme suyu ücretlerinde yüzde 15 indirim yapılacak.



Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Eroğlu, indirim kararının da hayırlı olmasını temenni etti.