Tokat'ta suya yüzde 15 indirim yapıldı - Son Dakika
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Tokat'ta suya yüzde 15 indirim yapıldı

7 saat önce

Tokat Belediyesince içme suyuna yüzde 15 indirim yapıldı.

Tokat'ta suya yüzde 15 indirim yapıldı, System.String[]

Tokat Belediyesince içme suyuna yüzde 15 indirim yapıldı.


Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında sosyal tesislerde 2020 yılı Ocak ayı olağanüstü meclis toplantısı yapıldı.


Toplantıda 1 Haziran 2020'ye kadar içme suyu ücretlerinde yüzde 15 indirim yapılmasına karar verildi.


Oy birliği ile alınan karar kapsamında 1 Haziran'a kadar içme suyu ücretlerinde yüzde 15 indirim yapılacak.


Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Eroğlu, indirim kararının da hayırlı olmasını temenni etti.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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