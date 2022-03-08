Tokat'ta tamamlanan Mahmutpaşa Mahalle Konağı açıldı - Son Dakika
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Tokat'ta tamamlanan Mahmutpaşa Mahalle Konağı açıldı

08.03.2022 11:42
Tokat'ta tamamlanan Mahmutpaşa Mahalle Konağı açıldı

Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan Mahmutpaşa Mahalle Konağı törenle açıldı.

Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan Mahmutpaşa Mahalle Konağı törenle açıldı.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine 2019 yılında yapımına başlanılan Mahmutpaşa Mahalle Konağı'nın açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, konakta muhtarlık bürosu, nişan, şerbet ikramı gibi merasimlerin yapabileceği alanlara ilave olarak mahalle sakinlerinin toplantı yapabilecekleri yer de olacağını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir açılışla taçlandırdıklarını dile getiren Eroğlu, "Dinimizde kadınların özel bir yeri var. Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurmuşlardır. Eğer kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur. Kadın topluma yön verirse, toplum daha müreffeh bir ülke olur. Tarihimiz, hep güçlü kadınlarımızla anılmıştır. Bizim topluma yön veren güçlü kadınlarımız vardır. Düşmana asla geçit vermemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Başarının kadınlarla birlikte var olduğunu bildiklerini belirten Eroğlu, "Tokat Belediyesi olarak kadınlarımızın devamlı yanında olmaya çalıştık. Kadınlarımıza hizmet üretmeyi, değer katmayı en önemli vecibelerimizden bildik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da hanım kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konaklarımız birer eğitim yuvası olarak, Tokat'ımızın örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini geleceğimize taşımaya birer vesile olacaktır." dedi.

Açılışa Tokat Valisi Ozan Balcı ve vatandaşlar katıldı.

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Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Muhtarlık, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta tamamlanan Mahmutpaşa Mahalle Konağı açıldı - Son Dakika


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