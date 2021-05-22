Tokat'ta tamir sırasında hareket eden kamyon devrildi - Son Dakika

Aracın kasasında bulunan 6 büyükbaş hayvandan biri telef oldu, 5'i yaralandı.

Tokat 'ın Niksar ilçesinde tamir sırasında hareket ederek devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı, araçtaki bir büyükbaş hayvan telef oldu.

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