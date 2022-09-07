Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan meclis üyesinin hastaneye getirilişi kamerada - Son Dakika
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Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan meclis üyesinin hastaneye getirilişi kamerada

07.09.2022 15:22
Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan meclis üyesinin hastaneye getirilişi kamerada

TOKAT'ta Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırıda yaralanan MHP'li İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın ambulansla hastaneye getirildiği ana dair güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

TOKAT'ta Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırıda yaralanan MHP'li İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın ambulansla hastaneye getirildiği ana dair güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Erbaa-Tanoba yolunda yaşandı. Erbaa ilçesi merkezinden Tanoba beldesine giden Başkan Vural Özdemir'in kullandığı makam aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Aracın sürücü camını kırıp içeri giren mermi, İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın başına isabet etti. Başkan Özdemir ise kırılan cam parçaları sebebiyle hafif yaralandı. Başkan Özdemir, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Aracıyla ilçe merkezine kadar getirdiği yaralı Umay'ı sağlık ekiplerine teslim eden Başkan Özdemir, saldırıya uğradıkları araçla Erbaa Devlet Hastanesi'ne geçti. Umay'ın hastaneye getirildiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Umay'ın hayati tehlikesi bulunmuyor, tedavisi devam ediyor. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Vural Özdemir, Tanoba, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan meclis üyesinin hastaneye getirilişi kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan meclis üyesinin hastaneye getirilişi kamerada - Son Dakika
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