Tokat'ta tapu tartışması kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Tokat'ta tapu tartışması kanlı bitti: 1 ölü
7 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde tapu tartışması sonucu tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tapu tartışması sonucu tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ikamet eden Ş.Ö (50) Tokat ili Niksar ilçesine bağlı Özveren köyünde bulunan evine gelerek inşaat çalışmasına başladı. Bu sırada Ş.Ö ile amcası H.Ö arasında iddiaya göre tapu tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Ş.Ö olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma cinayetin ardından kaçan H.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili Niksar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi