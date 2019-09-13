Son Dakika Haberleri: Tokat'ta tarihi eser kaçaklığı operasyonu
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Tokat'ta tarihi eser kaçaklığı operasyonu

1 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta tarihi eser kaçaklığı operasyonu, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi.

Aramada melek figürlü bir heykelcik ile kazı yapmakta kullanılan bazı aletler ele geçirildi.

Şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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