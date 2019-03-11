Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonu
55 dakika önce
Tokat'ta yapılan tarihi eser operasyonunda 60 adet sikke ile 32 adet tarih obje ele geçirildi.
Tokat
'ta yapılan tarihi eser operasyonunda 60 adet sikke ile 32 adet tarih obje ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlendi. C.A isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda farklı boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 32 adet obje ile tarihi eser aramada kullanılan 3 adet dedektör, 1 adet projektör ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca ile 25 adet uzun namlulu tüfek fişeğine el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı
Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi
Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum!
Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim