Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonu

Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonu

55 dakika önce

Tokat'ta yapılan tarihi eser operasyonunda 60 adet sikke ile 32 adet tarih obje ele geçirildi.

Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Tokat'ta yapılan tarihi eser operasyonunda 60 adet sikke ile 32 adet tarih obje ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlendi. C.A isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda farklı boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 32 adet obje ile tarihi eser aramada kullanılan 3 adet dedektör, 1 adet projektör ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca ile 25 adet uzun namlulu tüfek fişeğine el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi

Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum! Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:16:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]