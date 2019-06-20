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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın evinde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 58 sikke, 24 metal obje, 13 testi, 3 hançer, kılıç, toplu tabanca, tüfek namlusu, kireç obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:13 Kaynak: AA
Erbaa, Tokat, Güncel
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