Tokat'ta tarihi eser operasyonu
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TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 857 sikke ile çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 857 sikke ile çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi. Jandarma
ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla Topçam
Mahallesi'nde yaşayan T.E.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 857 sikke, 107 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 2 dedektör, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 17 tabanca mermisi, 46 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Gözaltında alınan T.E.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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