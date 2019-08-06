Son Dakika Haberleri: Tokat'ta tarihi eser operasyonu
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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

3 saat önce

TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 857 sikke ile çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

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TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 857 sikke ile çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla Topçam Mahallesi'nde yaşayan T.E.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 857 sikke, 107 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 2 dedektör, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 17 tabanca mermisi, 46 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Gözaltında alınan T.E.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Jandarma, Topçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
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