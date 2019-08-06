Son Dakika Haberleri: Tokat'ta tarihi eser operasyonu
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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 857 sikke, 107 makineli tüfek mermisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 857 sikke, 107 makineli tüfek mermisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda ulaşılan tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, Topçam Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 107 makineli tüfek mermisi, 4 av tüfeği, bir havalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, 857 sikke, 17 tabanca mermisi ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ev sahibi gözaltına alındı.
Jandarma, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:53 Kaynak: AA
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