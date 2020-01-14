Tokat'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda 17 adet sikke ile tarihi eser aramasında kullanılan 1 adet dedektör ve 6 adet bakır çubuk ele geçirildi.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda 17 adet sikke ile tarihi eser aramasında kullanılan 1 adet dedektör ve 6 adet bakır çubuk ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Turhal ilçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışmalarda alınan arama kararın istinaden K.A isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 17 adet sikke ile tarihi eser aramasında kullanılan 1 adet dedektör ve 6 adet bakır çubuk ele geçirdi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Emniyet Müdürlüğü, Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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