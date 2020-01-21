Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı - Son Dakika

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Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı
11 dakika önce
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine U.K. ile oğlu B.A.K'nin evlerinde arama yaptı.
Aramada 14 taş obje, 2 pirinç alem, 2 oyma ahşap obje, 1 topuz, 1 kilise ikonu, 1 gözyaşı şişesi ve 1 sikke olmak üzere tarihi değeri bulunduğu değerlendirilen 22 eser ele geçirildi.
Şüpheli baba ve oğlunun gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen eserlere el konuldu.
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