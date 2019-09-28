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Tokat'ta tarihi evler ihtişamlı görüntüsüne kavuşturuluyor

1 saat önce

Tokat'ta tarihi evler ihtişamlı görüntüsüne kavuşturuluyorTOKAT - Tokat'ta, tarihi 60 binanın eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşturulması için restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Tokat'ta tarihi evler ihtişamlı görüntüsüne kavuşturuluyor, System.String[]

Tokat'ta tarihi evler ihtişamlı görüntüsüne kavuşturuluyor

TOKAT - Tokat'ta, tarihi 60 binanın eski ihtişamlı görüntüsüne kavuşturulması için restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Tokat Belediye ve İl Özel İdaresi işbirliği ile kentteki tarihi sokaklarda bulunan sivil mimari yapıların sokak cephelerinin güzelleştirilmesi için başlatılan çalışmalara start verildi. Tokat Belediyesi bünyesindeki ahşap atölyesinin demirbaşları kullanılmak suretiyle personel takviyesi yapılarak, sokak güzelleştirmesiyle ilgili temrinlik malzeme alımı yapıldı. Ekip oluşturulması ve malzeme alımının gerçekleştirilmesinin ardından, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylı projeleri bulunan Bey Sokak ve Bey Hamam Sokakta çalışmalar başlatıldı. Tokat Mevlevihanesi önündeki sokakta yapılan törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın tarihinde önemli bir yeri olan Bey Sokak ve Bey Hamam sokağının eski görünümüne kavuşacağını söyledi. Sokak sağlıklaştırması ile birlikte bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Eroğlu, "Tokat'ta önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 7 tarihi sokağı gün yüzüne çıkartmak, şehrin tarihini ve turizm potansiyeline de destek verecek bu güzel çalışmaları ortaya koymayı arzu ediyoruz. Bu sokakta yapılan çalışmaların 6 ay da tamamlanmasını hedefleniyor. Buradaki çalışmanın ardından diğer sokaklarda da aynı çalışma yürütülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Eroğlu'nun konuşmasının ardından dualarla sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlatıldı. Programa Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile birlikte ilgili kurum amirleri katıldı.

Tokat Belediyesi, Tokat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:28 Kaynak: İHA
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