Tokat'ta tarihi türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı - Son Dakika
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Tokat'ta tarihi türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı

23.03.2022 14:28
Tokat'ta tarihi türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Selçuklu dönemine ait türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Selçuklu dönemine ait türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı.

???????Bengeliler Mahallesi'nde bulunan 800 yıllık olduğu değerlendirilen Hacı Çıkrık Türbesi'nin çatısında bulunan kurşun levhalardan 3'ü, henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce alındı.

Kurşun levhaların yerinde olmadığını gören vatandaşlar, mahalle muhtarı İsmet Karataş ve emniyet güçlerine haber verdi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Selçuklu, Hisarcık, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta tarihi türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı - Son Dakika


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