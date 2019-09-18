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Tokat'ta, tarım fuarında hayvan yarışmaları düzenlendi

1 saat önce

Tokat'ta, Tarım Fuarında hayvan yarışmaları düzenlendiTOKAT'ta bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda koyun, keçi, buzağı ve mandalar görücüye çıktı.

Tokat'ta, Tarım Fuarında hayvan yarışmaları düzenlendi

TOKAT'ta bu yıl 8'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda koyun, keçi, buzağı ve mandalar görücüye çıktı.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin destekleriyle Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Tokat Tarım Fuarı ziyarete açıldı. Kent merkezinde kapalı pazar yeri olarak kullanılan alanda düzenlenen törenle açılan Tarım Fuarı'na farklı illerden yaklaşık 200 firma katıldı. Açılış öncesinde Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından buzağı yarışması düzenlendi. Buzağılar jüri ve protokol önünde yürütülerek aralarından en güzeli seçildi. Fuarda ayrıca koyun, keçi ve mandalar arasında da yarışma gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyeler ve başarı belgeleri verildi.

Açılışta konuşan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı İlhan Köten, "İlimiz hayvancılık potansiyeli açısından ülke genelinde söz sahibi illerden bir tanesidir. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30'luk kesimi geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. İlimizdeki hayvan sayısında ciddi artış gözleniyor" dedi.

Tokat Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik fuarın tarihini bu yıl daha erkene çekerek soğuk hava nedeni ile yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Fuar kapsamına gıda, hayvancılık, yöresel ürünleri ekledik. Bunlar bizim için çok değerli şeyler. Tokat için olmazsa olmazlarımız" diye konuştu.

Tokat'ta, tarım fuarında hayvan yarışmaları düzenlendi

Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
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