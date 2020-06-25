Tokat'ta tarımda mevsimlik işçiler ön planda - Son Dakika

Tokat'ta tarımda mevsimlik işçiler ön planda

TOKAT'ta yaz mevsimi ile başlayan şeker pancarı ve domates çapasında Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen yüzlerce mevsimlik işçi çalışıyor.

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TOKAT'ta yaz mevsimi ile başlayan şeker pancarı ve domates çapasında Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen yüzlerce mevsimlik işçi çalışıyor. Çapa işlemi, mevsimlik işçiler sayesinde gerçekleşiyor. Sulusaray Ziraat Odası Başkanı Ömer Aydın ilçede nüfusun azaldığını, gelen işçilerin çabasıyla yeni ekim ve ürün yetiştirebildiklerini söyledi.

Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazisiyle ilk 20 il içinde bulunan Tokat'ta, 2019 yılında 10 bin 300 hektar alanda şeker pancarı, 20 bin hektara yakın alanda ise domates ekimi yapılıyor. Tokat'ta yaz mevsimi ile birlikte başlayan şeker pancarı ve domates çapasında özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen yüzlerce mevsimlik işçi çalışıyor.

'MEVSİMLİK İŞÇİLER OLMASA EKİM DÜŞECEK'

Mevsimlik işçilerin 700 kilometre uzaklıktan geldiğini söyleyen, Sulusaray Ziraat Odası Başkanı Ömer Aydın, "Ekmeklerini taştan, topraktan, tırnağı ile çalışarak kazanmaya çalışıyorlar. Kolay değil bu şartlarda çalışmak. İlçemiz merkezi ve köyleri ile birlikte 8 bin 600 metrekare civarında pancar ekili alan var. İlçe merkezinde ise 4 bin 500 metrekare pancar ekili alan bulunuyor. Mevsimlik işçiler olmasaydı şu anki ekili olan alan yarı yarıya düşerdi. İlçede ikamet eden vatandaşların çocukları genelde il dışında okuduğu için nüfus düştü. Nüfus düşünce eskisi gibi ekim yapamıyorlar. Ekim yapabilmek için mevsimlik işçilere ihtiyaç duyuluyor. Mevsimlik işçiler olduğu için ekim artıyor. Mevsimlik işçimiz olmasa ekim otomatik olarak düşecek" dedi.

'BAŞKA YAPACAK İŞİMİZ YOK'

12 kişilik ailesi ile birlikte Gaziantep'ten Sulusaray ilçesine şeker pancarı çapası için gelen, Kamber Aslan, "Bizler çapacıyız. Gaziantep'ten buraya çalışmak için geldik. Tokat Sulusaray'a geldik. Buralarda çalışıyoruz. Her yıl böyle çapa işleri yapıyoruz. Başka yapacak işimiz yok" diye konuştu.

Sulusaray ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mehmet Ay ise, "Mevsimlik işçiler bölgemize geldi. Ben de kaldıkları çadıra gittim orada anlaştık. Tarlama geldi çalışmaya başladılar. 110 dönüm pancar ektim. Mevsimlik işçiler olamasaydı 50 dönüm yer ancak ekebilirdim" diye konuştu.


Tokat, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta tarımda mevsimlik işçiler ön planda - Son Dakika

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