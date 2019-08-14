Tokat'ta tarla yangını

Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu Orman İşletme ekiplerine haber verdi.

Orman İşletme ekipleri 2 arazöz ve 30 kişiyle yangına müdahale ediyor.

Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında, arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler güçlük yaşıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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