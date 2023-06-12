Tokat'ta tarlada bulduğu taş, milyoner olarak anılmasına neden oldu - Son Dakika
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Tokat'ta tarlada bulduğu taş, milyoner olarak anılmasına neden oldu

12.06.2023 16:23

Tokat'ta Ergin Say isimli bir vatandaş, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla beraber mantar topladığı sırada tarlasında gizemli bir taşa rastladı. Analiz edilmesi için taştan bir parça kopartarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderen Say, "Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için bizde bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta bir vatandaş tarlasında bulduğu taşı göktaşı olabileceği ihtimaline karşı analize gönderdi, komşuları ise ona "artık milyonersin" diyor. Tokat'ın Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla beraber mantar toplamaya çıktı. Say tarlasında gördüğü garip taşı arkadaşının yardımıyla evine taşıdı.

Tarlasında bulduğu taş yüzünden herkes onu milyoner zannediyor

MİLYONER OLARAK ANILMAYA BAŞLANDI

Çevresinde bulunan kişilerin taşın göktaşı olduğunu belirtmeleri üzerine Say, analiz edilmesi için taştan bir parça kopartarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderir. 60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say, çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı. Say, taş hakkında kesin sonuç olmadan hareket etmek istemese de çevresinde bulunan vatandaşlar göktaşından dolayı onu milyoner olarak görüyor.

Tarlasında bulduğu taş yüzünden herkes onu milyoner zannediyor

"SONUÇLARI BEKLİYORUZ"

Çevresinde bulunan vatandaşların milyoner gözüyle baktığını belirten Ergin Say, "Bu taşı 2022 yılının Ağustos ayında buldum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı tahlil yaptırma şansım olmadı. Yeni bir parça kırdık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne numune gönderdim. Bu taşı tarlamız da bulduk ve test sonucunu bekliyoruz. Tarlaya mantar toplamak amaçlı gitmiştik, tarlada tesadüfen bulduk. Yanım da Ahmet isimli arkadaşım vardı. Traktörü taşı bulduğumuz yere getirdik ve Ahmet ile beraber yükledik. Taşın orta kısmında sert bir katman var. Kırmaya çalıştığımızda kıvılcım çıkıyor. Şuanda tahlil sonucu çıkmadığı için biz de emin değiliz göktaşı olduğundan. Gösterdiğimiz kişilerin çoğunluğu göktaşı dediler ancak uzman kişilerin vereceği sonuçları bekliyoruz" dedi.

Tarlasında bulduğu taş yüzünden herkes onu milyoner zannediyor

"KIRMAYI DENEDİK AMA ÇOK ZOR OLDU"

Göktaşı çıkması halinde NASA ile iletişime geçeceklerini belirten Say, "Şuanda ağırlığı yaklaşık olarak 61 kilo geliyor. Bu taş göktaşı çıkarsa NASA ile irtibata geçeceğiz. Analiz için gönderdiğimiz ülke bağlantı sağlıyorlarmış. Onlar aracılıyla bu taşı satacağız. Biraz araştırma yaptım bu göktaşların da bulunan element miktarına göre fiyatı değişiyormuş. Analiz raporu gelemediği için bir fiyat veremiyorum. Bu taşı kırmak çok zor. Kırmayı denedik ama çok zor oldu. Bu taşı bilen kişiler bize milyoner olarak bakıyor. Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için bizde bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor. Bu orta kısmında bulunan sert yüzey atmosfere girdiğinde oluştuğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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