Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Akgül (34) idaresindeki 60 ACF 350 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Söngüt köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada havalimanında özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenilen sürücü ile yanında bulunan Mustafa Çatıkkaş (32), Erkan Güler (38) ve Emre Çabuk (33) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.