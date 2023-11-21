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Tokat'ta Tartışma Kavgaya Dönüştü, Köy Muhtarı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Tokat'ta Tartışma Kavgaya Dönüştü, Köy Muhtarı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba kasabasında çocuklar arasında çıkan tartışmaya babalar da karışınca kavga büyüdü. Tartışmaya dahil olan Hüseyin N., Tanoba Kasabası Muhtarı Duran Keleş'i silahla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli ise ormanlık alanda yakalandı.

Tokat\'ta Tartışma Kavgaya Dönüştü, Köy Muhtarı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti
21.11.2023 - 22:37,  Güncelleme: 22:38
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Tokat'tın Erbaa ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya babalar da karışınca kavga büyüdü. Çıkan kavgada köy muhtarı silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Erbaa ilçesine bağlı Tanoba kasabasında meydana geldi. iddiaya göre, çocukların aralarında çıkan tartışmasına babalar da dahil oldu. Aralarında önceden husumetin de bulunduğu babaların tartışmaya dahil olmasıyla Hüseyin N. ve Duran Keleş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kasaba merkezinde bulunan kahvede çıkan kavgada Hüseyin N., Tanoba Kasabası Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i silahla 5 el ateş ederek vurdu. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keleş Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Hüseyin N., JASAT ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tanoba, kavga, Tokat, Olay, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Tartışma Kavgaya Dönüştü, Köy Muhtarı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta Tartışma Kavgaya Dönüştü, Köy Muhtarı Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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