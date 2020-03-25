Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

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Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
6 saat önce
Tokat'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Tokat'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Tayfur Kılıç (64) idaresindeki, tekstil işçilerini taşıyan 60 TY 115 plakalı minibüs, Zile- Turhal kara yolu Ede köyü yakınlarında devrildi.
Sürücünün de aralarında bulunduğu araçtaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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