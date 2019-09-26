Tokat'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

TOKAT'ta terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen bir şüpheli, Zile ilçesinde çobanlık yaptığı yerde jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK adına propaganda, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıma-katılma, kamu personeline görevlerini yaptırmamak için direnme suçlarından 3 ayrı arama kaydı bulunan Mardin Derik ilçesi nüfusuna kayıtlı E.G.'yi (26) takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Acısu köyünde çobanlık yaptığı belirlenen E.G., Ahmetli mevkisindeki bir ağılda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli tutuklandı.