SANATSEVERLERE AÇTIĞI KAFE İÇİN İLLERİ GEZİP ESKİ EŞYA TOPLADI - Son Dakika
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SANATSEVERLERE AÇTIĞI KAFE İÇİN İLLERİ GEZİP ESKİ EŞYA TOPLADI

16.08.2022 12:23

TOKAT'ta Tezcan Yıldız (34), sanatseverlere hitap eden kafe oluşturmak için Türkiye'nin 8 farklı ilini dolaştı.

TOKAT'ta Tezcan Yıldız (34), sanatseverlere hitap eden kafe oluşturmak için Türkiye'nin 8 farklı ilini dolaştı. 1980-1990 yılları arasında kullanılan eski eşyaları toplayan Yıldız, "Amacımız, insanların yüzlerinde tebessüm oluşturmak. Eşyaları 8 farklı ilden bizzat alıp getirdim. Yaklaşık 500 civarında eski eşya yer alıyor" dedi.

Kentte, özel bir eğitim merkezinde müzik öğretmenliği yapan Tezcan Yıldız, pandemi sonrası kafe açmayı planladı. 1978 yılında çekilen, başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in oynadığı 'Neşeli Günler' filminden esinlenip ismini verdiği kafede 1980 ve 90'lı yılların nostaljik atmosferini yansıtmak istedi. Türkiye'nin farklı kentlerini dolaşan Yıldız, o tarihlerde kullanılan masa, sandalye, oturma grubu, ayna, radyo, telefon, masa örtüsü, ütü, teyp gibi birçok eşya ve aynı döneme ait eski dergiler satın aldı. Yıldız'ın sinema afişleri ve Yeşilçam sanatçılarının fotoğraflarıyla da donattığı kafe, meraklıların ilgisini çekti.

'AMACIMIZ YÜZLERDEKİ TEBESSÜM'

Neşeli Günler filminden esinlendiğini belirten Tezcan Yıldız, "Müzik öğretmeniyim. Kurs merkezimizde bu objelerin bir kısmı mevcuttu. Bu tür şeyleri sanatsal alanda insanların beğenisine nasıl sunarız diye düşünürken kafe açma planı doğdu. Bunun için araştırmaya girdim. İnsanları nasıl mutlu edebilir, geldiklerinde nasıl bir tebessüm oluştururuz diye. Türkiye'nin dört bir yanından farklı şehirlerden objeler bulduk. Eski eşyalar, antikalar, eski radyolar, oyma masalar bulmaya çalıştık. Biraz zaman aldı. Sonra yavaş yavaş hepsini bir araya getirdik. Manisa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Çankırı, İzmir gibi şehirleri dolaşarak aldık. Bazı eşyaları evlerden aldık. Masa örtülerimizi tek tek ördürdük. Biraz meşakkatliydi ama sonunda güzel oldu. 1980'li, 1990'lı yıllara ait yaklaşık 500 ürün var. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel. Genç arkadaşlarımızın ilgisi çok. Bu eşyaları geçmişte evlerinde de kullananların çoğu burada anılarını anlatıyorlar" diye konuştu.

Kafeyi ziyarete gelen Cengizhan Karaman ise "Sosyal medyada gezerken denk geldim. Çok güzel bir yer. En çok duvardaki resimler ilgimi çekti. Bir de eski telefon rehberi dikkatimi çekti. Buradaki eski numaralara bakıyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Münir Özkul, Adile Naşit, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANATSEVERLERE AÇTIĞI KAFE İÇİN İLLERİ GEZİP ESKİ EŞYA TOPLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SANATSEVERLERE AÇTIĞI KAFE İÇİN İLLERİ GEZİP ESKİ EŞYA TOPLADI - Son Dakika
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