Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eyüp Şeker yönetimindeki 60 T 2207 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt- Sulusaray kara yolu Kuşcu köyü yol ayrımında Abdullah Altun'un kullandığı 60 ZD 091 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Merve ve Mustafa Şeker yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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