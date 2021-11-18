Tokat'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören 300 öğrenci, beyaz önlük giydi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, salgın sebebiyle önlük giyme töreni yapılamadığını söyledi.

Düzenlenen törenle bunun telefi edildiğini anlatan Şahin, "Eğitim öğretime yeni başlayan öğrenciler açısından önlük giyme töreni oldukça önemli. Doktor adayı öğrencilere önlük giyme töreni düzenlemekten oldukça memnunum. Tıp fakültesi hastanemiz büyük gelişmeler gösterdi. Kovid salgını sürecinde bölgesine ve Tokat'a yüksek destek sağladı. Öğrencilerimiz çok fazla vaka görerek eğitimlerini devam ettirdi. Bu anlamda tıp fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz oldukça yetkin doktorlar olacak. Doktor adaylarının her türlü farklılıklara saygı duymaları ve beyaz önlüğe yakışır bir meslek hayatı sürdürmeleri gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.