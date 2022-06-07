Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı

07.06.2022 14:17
Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.

İlyas Peker'in kullandığı 34 HV 5624 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Niksar Sarıyazı köyü mevkisinde, Umut Tartar idaresindeki 21 SV 204 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Necla Peker, araçta sıkıştı.

Araçtan Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkarılan yaralı çift, Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı
Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı
Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı
Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı
Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Niksar, Tokat, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta tıra çarpan otomobildeki çift yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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