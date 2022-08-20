Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı

20.08.2022 15:06
Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı.

Tokat'ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat- Turhal karayolu hava limanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Duran D. (46) idaresindeki tırın dorsesinin tekeri seyir halinde iken patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte tırın dorsesinde yangın çıktı. O anlar ise devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tırda soğutma çalışması yaptı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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