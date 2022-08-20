Edinilen bilgiye göre, Tokat- Turhal karayolu hava limanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Duran D. (46) idaresindeki tırın dorsesinin tekeri seyir halinde iken patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte tırın dorsesinde yangın çıktı. O anlar ise devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tırda soğutma çalışması yaptı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekeri patlayarak alev alan tır güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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