Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı

02.08.2022 16:37
Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı

Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı.

Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Yücel Spor Salonu'nun yanında bulunan Uzunburun mevkisinde düzenlenecek Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde 32 pehlivan, başpehlivan olmak için yarışacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Topçam yağlı pehlivan güreşleri organizasyonu için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Güreşin Türklerin ata sporu olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır devam eden bu geleneği bizler yaşatmaya devam ediyoruz. Ata sporumuz yağlı güreş yarışmalarına pandemi süreciyle ara vermiştik. Bu yıl kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan güreşlerimizi Tokatlı hemşehrilerimizin de ilgiyle takip ettiklerini biliyoruz. Er meydanını şimdi Tokat'ta kuruyoruz. Bu vesileyle sadece galip gelmeyi değil, ustaya ve rakiplerine saygı gibi değerleri de içinde barındıran bu mücadeleler, kadim kültürümüz bu etkinliklerle devam ediyor. Tokatlı güreş sever hemşerilerimizi özledikleri bu etkinlikle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Topçam yağlı pehlivan güreşlerimize ülkemizin dört bir yanından gelecek güreşseverleri Tokat'ımızda ağırlamaktan mutlu oluruz. Bütün hemşehrilerimizi ve güreşseverleri Topçam yağlı pehlivan güreşleri etkinliğimize davet ediyorum."

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Kaynak: AA

Eyüp Eroğlu, Topçam, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta Topçam yağlı pehlivan güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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