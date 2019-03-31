Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,...

Tokat'ta Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,...

32 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Almus - Bekir Özer - MHPBaşçiftlik - Murat Tunçel - AK PartiPazar - Erdoğan Yılmaz - AK PartiReşadiye - Mustafa Yılmaz - AK PartiSulusaray - Necmettin Coruk - AK PartiYeşilyurt - Muhsin...

Tokat'ta Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 4'ünde Ak Parti,..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ta belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Almus - Bekir Özer - MHP

Başçiftlik - Murat Tunçel - AK Parti

Pazar - Erdoğan Yılmaz - AK Parti

Reşadiye - Mustafa Yılmaz - AK Parti

Sulusaray - Necmettin Coruk - AK Parti

Yeşilyurt - Muhsin Yılmaz - MHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:59 Kaynak: AA

Bekir Özer, Almus, AK Parti, Tokat, Güncel
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