Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

14.10.2020 14:02
Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor, System.String[]

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak minibüs durakları ve toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor.

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak minibüs durakları ve toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları ile koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında her gün binlerce insanın kullandığı minibüs, otobüs ve taksiler, Tokat Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak özel sıvılar kullanılarak dezenfekte ediliyor. Ekipler, özellikle yolcuların oturduğu koltukları, tutamakları, kapı kollarını, camları ve bagaj düğmeleri gibi yüzeyleri temizleyerek insanların güvenli seyahat etmelerini sağlıyor. Ayrıca taksi durakları ve şoförlerinin beklediği kapalı alanlar da bu kapsamda dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise düzenli olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek; "Salgının ilk günlerinden itibaren Tokat şehir merkezimizde ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyorlar. Yüz yüze eğitimin başladığı bugünlerde ise toplu ulaşım araçlarımızı temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. Ayrıca şoför arkadaşlarımızda bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyorum" diye konuştu. 'YOLCULARIMIZ ÇOK MEMNUN'

Toplu ulaşım araçlarının sürekli dezenfekte edilmesinden memnun olduklarını ifade eden S.S.3 No'lu Tokat Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kapusuz; "Öğrencilerimizin, yolcularımızın güvenli ve sağlıklı seyahat edebilmesi için belediyemiz her gün düzenli olarak dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor. Yolcularımız bu durumdan çok memnun. Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Başkanımız sürekli bizlerin, esnafın yanında. Allah razı olsun" dedi.


Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Toplu Taşıma, Eyüp Eroğlu, Minibüs, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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