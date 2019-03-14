Son Dakika Haberleri: Tokat'ta "Torbacı" Operasyonu

Tokat'ta "Torbacı" Operasyonu

50 dakika önce

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Tokat'ta
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niksar ilçesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Operasyonda 215 uyuşturucu hap, 45,46 gram skunk ve 91 gram kubar esrar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız

Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti HDP'nin Pankartı, Üzerindeki Yazı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta "Torbacı" Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]