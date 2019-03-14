Tokat'ta "Torbacı" Operasyonu
50 dakika önce
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niksar ilçesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 215 uyuşturucu hap, 45,46 gram skunk ve 91 gram kubar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti
HDP'nin Pankartı, Üzerindeki Yazı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı