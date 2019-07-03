Son Dakika Haberleri: Tokat'ta "torbacı" operasyonu
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Tokat'ta "torbacı" operasyonu

1 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Reşadiye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 340 uyuşturucu hap ile 5 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:19 Kaynak: AA
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