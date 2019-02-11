Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Torbacı Operasyonu: 13 Tutuklama

Tokat'ta Torbacı Operasyonu: 13 Tutuklama

2 gün önce

Tokat'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.

Tokat'ta Torbacı Operasyonu: 13 Tutuklama, System.String[]
Tokat'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent merkezinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı ve planlı operasyon kapsamında yakalanan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlarda 359 adet ecstasy hap, 254,23 gram skunk maddesi, 137,50 gram kubar esrar maddesi, 63,25 gram bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid maddesi, 8 adet Lyrica hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

Polis, Tokat, 3. Sayfa
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