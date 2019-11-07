Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama
Son Dakika Güncel Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama

Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

TOKAT'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

TOKAT'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez ve Reşadiye ilçelerinde 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 221 ecstasy hap, 37 sentetik ecza hapı, 6,93 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.F.E., S.Y., H.Y, T.E.G. ve N.K. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
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