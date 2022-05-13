Tokat'ta Trafik Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta Trafik Haftası kutlandı

13.05.2022 15:42
Tokat'ta Trafik Haftası kutlandı

Tokat'ta Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tokat'ta Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant ve resim sergisi açıldı.

Stantta, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi, ekiplerin trafik denetimlerinde kullandığı teknolojiler sergilendi.

Jandarma arama kurtarma köpekleri Pika, Varda ve Talan'ın da getirildiği etkinlik, katılımcılardan ilgi gördü.

YORUMLAR
500
Söke'de polis ve öğrencilerden 'trafikte farkındalık' etkinliği Söke'de polis ve öğrencilerden 'trafikte farkındalık' etkinliği Son dakika haberi | Polisler miniklere güvenli trafiği anlattı Son dakika haberi | Polisler miniklere güvenli trafiği anlattı

Cumhuriyet Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta Trafik Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 21:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Trafik Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement