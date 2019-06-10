Tokat'ta trafik kazaları
7 saat önce
Tokat'ta 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişinin öldüğü 133 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:38 Kaynak: AA
'ta 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişinin öldüğü 133 kişinin yaralandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 9 günlük bayram tatilinde bir ölümlü, 65 yaralamalı ve 26 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Polis
ekipleri yaptıkları denetlemelerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince kural ihlali görülen 3 bin 54 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı düzenledi.
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi
PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı