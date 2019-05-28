Son Dakika Haberleri: Tokat'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Tokat'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

32 dakika önce

Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen kazada birisi çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Tokat- Sivas karayolunda meydana gelen kazada birisi çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'tan Sivas istikametine seyir halinde olan İ. A (48) idaresindeki 46 ABK 619 plakalı hafif ticari araç Kargı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Savrularak takla atan araçta bulunan yolculardan Meral Arslantürk (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan K.K (33), Y.K (21) ile Mert Tuana Şeker (8) olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mert Tuana Şeker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:16 Kaynak: İHA
Kargı, Sivas, Tokat, 3. Sayfa
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