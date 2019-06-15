Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı
6 dakika önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
'ın Niksar
ilçesinde D100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erbaa
istikametinden Reşadiye
ilçesine seyir halinde olan E.Y. (57) idaresindeki 41 KB 025 Plakalı otomobil, D-100 karayolu Ormancık köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza meydana geldi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan G.Ö. (60) ve S.Y. (56) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servisi ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Kamyonet sağanak nedeniyle çöken yola düştü
Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kameraya yansıdı
İstanbul'da film gibi olay! Lüks cip 6 otomobili biçti
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi