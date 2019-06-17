Son Dakika Haberleri: Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Tokat'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Tokat'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Fedai Erdemir idaresindeki 60 ABA 208 plakalı kamyonet Geyraz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şükrü Erçoban yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
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