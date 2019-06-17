Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Tokat'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:42 Kaynak: AA
'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Fedai Erdemir idaresindeki 60 ABA 208 plakalı kamyonet Geyraz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şükrü Erçoban yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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