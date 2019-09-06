Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:56 Kaynak: AA
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Burak Uğur Can (27) yönetimindeki 58 BB 959 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Musapınarı mevkisinde yolun kenarındaki yamaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Arif (54) ve Zeynep Can (54) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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