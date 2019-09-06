Son Dakika Haberleri: Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Burak Uğur Can (27) yönetimindeki 58 BB 959 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Musapınarı mevkisinde yolun kenarındaki yamaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Arif (54) ve Zeynep Can (54) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uğur Can, Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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