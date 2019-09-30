Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı
10 dakika önce
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:20 Kaynak: AA
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
Alim Coşkun idaresindeki 34 YM 2774 plakalı hafif ticari araç, Taşlıçiftlik köyü yakınlarında refüje çıktı.
Kazada, araçta bulunan Eren Coşkun (13), Tarık Azman (16) ve Elif Coşkun (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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