Son Dakika Haberleri: Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı

10 dakika önce

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

Alim Coşkun idaresindeki 34 YM 2774 plakalı hafif ticari araç, Taşlıçiftlik köyü yakınlarında refüje çıktı.

Kazada, araçta bulunan Eren Coşkun (13), Tarık Azman (16) ve Elif Coşkun (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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