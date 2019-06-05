Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:34 Kaynak: İHA
'ın Niksar
ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Doktor Devlet Bahçeli
Bulvarı TOKİ kavşağında meydana gelen kazada D.A. idaresindeki 60 NH 514 plakalı otomobil ile S.K.'nın kullandığı 57 KC 996 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan iki araçtaki H.A., S.K., S.E.K ve S.K. dört kişi olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
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