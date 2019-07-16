Tokat'ta trafik kazası: 5 yaralı... Kaza sonrasından yaşananlar kamerada
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Tokat'ta trafik kazası: 5 yaralı... Kaza sonrasından yaşananlar kameradaTOKAT - Tokat'ta Niksar-Erbaa karayolunda gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından hemen sonra yaşananlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
'ta trafik kazası: 5 yaralı... Kaza sonrasından yaşananlar kamerada
TOKAT - Tokat'ta Niksar- Erbaa
karayolunda gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından hemen sonra yaşananlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta D-100 karayolu içerisinde yer alan Niksar-Erbaa yolu Çalkara Köyü Mevkiinde Mehmet K. idaresindeki 34 RR 6260 plakalı araç, Ünal Ö. 60 AU 557 plakalı araca seyir halinden arkadan çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada Erbaa istikametine seyir halinde olan Ünal Ö. İdaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Araç
yolda bir süre tavanının üzerinde sürüklendikten sonra durdu. Kazada araç sürücüleri Mehmet K. ve Ünal Ö. ile birlikte; takla atan araçta bulunan Cafer Ö., Cafer Tayyar
Ö. ve Mehmet Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale diğer sürücüler tarafından yapıldı. Bir vatandaş ise kaza sonrası yaşananları an be an cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünde yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleşen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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