Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü

Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü

48 dakika önce

Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü, System.String[]
Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuğran Güler (60) idaresindeki 60 HD 578 plakalı traktör, ilçeye bağlı Teknecik köyü Akkaya mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücüyle yanındaki Mustafa Dizer (64) traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak savcının incelemesinin ardından Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Almus, Tokat, Güncel
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