Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü
48 dakika önce
Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Tokat
'ın Almus
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tuğran Güler (60) idaresindeki 60 HD 578 plakalı traktör, ilçeye bağlı Teknecik köyü Akkaya mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücüyle yanındaki Mustafa Dizer (64) traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, AFAD
ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak savcının incelemesinin ardından Almus Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:33 Kaynak: AA
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