Tokat'ta TSO'dan 'Yerel işletmene sahip çık' kampanyası

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, koronavirüs sürecinden etkilenen esnaflara destek olmak amacıyla, "Yerel işletmene sahip çık" kampanyası başlatıldı.

Tokat TSO koronavirüs nedeniyle etkilenen esnaflara destek için harekete geçti. Bu kapsamda TSO binasına 'El ele Tokat. Yerel işletmene sahip çık. Alışverişini yerel esnaftan yap' yazılı pankart asıldı, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, "Pandemi süreci bizi yerel iş insanlarını, yerel esnafı destekleme açısından, hem bizim açımızdan hem de toplumu motive etmek açısından daha duyarlı olmaya teşvik etti. Kalkınma yerelden başlar. Eğer ki siz kendi şehrinizi geliştirecekseniz önce şehir içinde bir duyarlılık oluşturmak zorundasınız. Bizlerde bu amaçla bir kampanya başlattık. Ben bu kampanyaya destek veren şehirdeki diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten toplumda o bilinç oluşmaya başladı. Önümüzdeki süreçte hep birlikte omuz omuza vererek her türlüyü sıkıntıyı aşacağız" dedi. 'ŞEHRİN GELECEĞİNDE E-TİCARET ÇOK ÖNEMLİ'

E-ticareti önemsediklerini ifade eden Başkan Çelik, "E-ticaretin dünya payının her geçen gün artmasından dolayı şehrimizi de buna hazırlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte e-ticaret biraz daha ön plana çıkacak. Bununla ilgili çağrılarımız ve eğitimlerimiz oldu. Pandemi süreci bittikten sonra eğitimlerimize tekrar devam edeceğiz. Şehrin geleceğinde e-ticaret çok önemli" diye konuştu.