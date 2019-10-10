Tokat'ta, Türk-İslam sanatlarında epigrafik çalışmalar sempozyumu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 1. uluslararası Türk-İslam sanatlarında epigrafik çalışmalar sempozyumunun açılışı yapıldı.



15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapılan sempozyumun açılış konuşmasını Doç. Dr. Kemal İbrahimzade yaptı. İbrahimzade, 3 gün sürecek olan sempozyumda Türkiye ile beraber toplam 6 ülkeden 50'ye yakın bilim insanının bir araya geldiğini ifade ederek, "Sempozyumun amacı Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Kuzey Afrika, Orta Asya'ya kadar yayılan çok geniş bir coğrafyada bulunan Türk İslam sanatlarında epigrafik çalışmalar hakkında uluslararası bilimsel bir platformda ayrıntılı bilgiler sunmak" dedi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Önal konuşmasında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin sosyokültürel faaliyetleri ile hem kendi hem de Tokat'ın tanınmasında önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, insanın yaşam serüveninde yazının yerinin özel olarak önemli olduğunu vurgulayarak, "İnsan her zaman yok olan şeylerden yakınır. Yazı, elde edilen bilgilerin kaydedilmesini, nesilden nesile aktarılmasını sağlamasından dolayı şüphesiz ki en önemli buluşlardan biridir. Yazı yaşamın kayıt altına alınmasıdır. Bu anlamda yazıt bilimi olan epigrafinin sosyal, siyasi, dini, sanatsal ve kültürel yaşamı anlama ve öğrenme konusunda ne kadar önemli olduğu açıktır" diye konuştu.



Tokat'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğunu belirten Rektör Şahin, "Anadolu'da Türklere vatan kuran fatihlerin abideleri ve yazıtları ile dolu bu kentte, ecdadın bizlere fısıldadığını hissederiz adeta. Ecdadın bıraktığı bu eserleri hayır duaları ile anıyor, alanında uzman yurt dışından ve yurt içinden kıymetli bilim insanlarının paylaşımlarından etkili bir şekilde faydalanarak, bu bilgileri geleceğe aktarmayı hedeflediğimiz sempozyumun verimli geçeceğini umuyoruz ve sizleri Tokat'ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Sempozyum onur konuğu Prof. Dr. Vefa Guliyeva ve Doç. Dr. Habibe Aliyeva Rektör Şahin'e ve Doç. Dr. Kemal İbrahimzade'ye teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. Konuşmalar sonrası müzik dinletisi ile devam eden sempozyum 2 gün sürecek. - TOKAT