Tokat'ta Türk Kızılay'dan öğrencilere ayakkabı - Son Dakika

Türk Kızılay, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak ayakkabı hediye etti.

Türk Kızılay genel merkezinin bir ayakkabı firması ile iş birliği kapsamında Yeşilyurt ilçesinin Ekinli, Büğet, Çerkez, Danişment, Bahçebaşı, Yeniköy ve Gündoğan köylerinde Genç Kızılay gönüllüleri tarafından 170 öğrenciye karne hediyesi olarak ayakkabı ve bot dağıtıldı.

Türk Kızılay Tokat Şube Başkan Yardımcısı Nizamettin Gündoğdu, AA muhabirine, Yeşilyurt ilçesinden sonra Almus, Artova ve Pazar ilçelerinde de köy okullarına ayakkabı ve bot dağıtılacağını söyledi.

Bot ve ayakkabı dağıtımına katılan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, Tük Kızılay ile Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.