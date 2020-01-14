Tokat'ta Türk Kızılay'dan öğrencilere ayakkabı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta Türk Kızılay'dan öğrencilere ayakkabı - Son Dakika

Tokat'ta Türk Kızılay'dan öğrencilere ayakkabı

13 dakika önce

Türk Kızılay, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak ayakkabı hediye etti.

Tokat'ta Türk Kızılay'dan öğrencilere ayakkabı, System.String[]

Türk Kızılay, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak ayakkabı hediye etti.

Türk Kızılay genel merkezinin bir ayakkabı firması ile iş birliği kapsamında Yeşilyurt ilçesinin Ekinli, Büğet, Çerkez, Danişment, Bahçebaşı, Yeniköy ve Gündoğan köylerinde Genç Kızılay gönüllüleri tarafından 170 öğrenciye karne hediyesi olarak ayakkabı ve bot dağıtıldı.

Türk Kızılay Tokat Şube Başkan Yardımcısı Nizamettin Gündoğdu, AA muhabirine, Yeşilyurt ilçesinden sonra Almus, Artova ve Pazar ilçelerinde de köy okullarına ayakkabı ve bot dağıtılacağını söyledi.

Bot ve ayakkabı dağıtımına katılan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, Tük Kızılay ile Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Yeşilyurt, Kızılay, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadına şiddete tepki amaçlı yaptıkları zırhları kızlarının çeyizlerine koyacaklar
Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı Atiye'nin oyuncusu Metin Akdülger ile Dilan Çiçek Deniz aşk yaşamaya başladı Murat Boz, yaptığı teklifle genç yarışmacıyı sevindirdi: Zonguldak'ta birlikte şarkı söyleyeceğiz

Son Dakika Haberleri
10:04 Afyonkarahisar'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği - Son Dakika
10:03 10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
10:03 Ürettikleri paneller ile yangında dumanın ve alevin yayılmasını önlüyorlar - Son Dakika
10:03 KAĞITHANE'DE SOYGUNCULAR CAMI KIRAMAYINCA BÖYLE KAÇTI - Son Dakika
10:03 Trump sahaya indi - Son Dakika
08:53 Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
07:28 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 10:05:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta Türk Kızılay'dan öğrencilere ayakkabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]